“Auto de Natal do Menino Luz” encantou currais-novenses na noite de ontem dia 21

Os currais-novenses que prestigiaram a primeira apresentação do espetáculo “Auto de Natal do Menino Luz” na noite desta sexta-feira, 21, em frente ao Palácio Municipal “Prefeito Raul Macedo”, sede da Prefeitura Municipal, ficaram encantados com a história cheia de magia e elementos da cultura popular sobre o nascimento do “Menino Luz”, Jesus Cristo. Na abertura do Espetáculo, o Prefeito Odon Jr ressaltou a importância da cultura para a cidade e agradeceu o empenho de toda a equipe da Prefeitura para a realização do Auto. “Agradeço a toda equipe que se empenhou para a realização deste Auto e desejo à todas as famílias currais-novenses um Feliz Natal, que não deixem a esperança desabitar o coração de cada um e que tenhamos fé na vida e no trabalho”, comentou.

O espetáculo, que tem coordenação da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes” e apoio da Secretaria Municipal de Turismo e demais secretarias, contou com a participação de 40 atores, entre crianças, jovens e adultos. O tema “Menino Luz” traz a reflexão sobre a fé e os sonhos que existem em cada um de nós, como comentou o Diretor Geral, Carlos Medeiros. Personagens e manifestações da cultura popular nordestina como a “Catirina”, “Birico”, “Boi de Reis” e o “Pastoril”, deram um toque especial ao espetáculo. O Coral Jovem “Natal de Paz” e o Ballet coordenado pela Professora Morgana Adla, realizaram apresentações especiais.

Neste sábado, 22, o “Auto do Menino Luz” realiza sua segunda apresentação a partir das 20h e contará com a participação especial da Banda “Maestro Santa Rosa”.

Ficha-Técnica: 40 Atores/ Direção Geral: Carlos Medeiros/ Produção Executiva: Socorro de Góis/ Figurinos e maquiagem: Manoel Neto/ Cabelos: Adriano Lopes/ Apoio: Sarmona Dantas, Daniela Domingos e Maria José/ Som: Luiz Antônio/ Luz: Adriano Nunes.