Aneel anuncia bandeira tarifária verde para o mês de abril

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na última sexta-feira (29) que a bandeira tarifária para abril será verde, sem extra custo para os consumidores.

Mesmo com essa sinalização positiva, a Cosern, empresa do Grupo Neoenergia, reforça as dicas de consumo consciente de energia para evitar surpresas que podem comprometer o orçamento doméstico.

– Retire o carregador de celular e demais equipamentos eletrônicos da tomada quando não estiver carregando;

– Desligue o condicionador ou climatizador de ar tão logo o ambiente esteja resfriado;

– Substitua os equipamentos de refrigeração de ambiente por ventiladores para manter o clima agradável;

– Mantenha os aparelhos limpos para evitar que a sujeira acumulada exija mais esforço do equipamento e maior gasto de mais energia;

– Mantenha o condicionador de ar na temperatura de conforto (entre 22°C e 24°C) e programe a função timer para desligar quando o cômodo já estiver resfriado;

– Freezers e geladeiras devem ser instalados longe do fogão e com espaço mínimo de 15 centímetros de paredes e armários;

– Observar a vedação da borracha da porta da geladeira;

– Coloque o chuveiro na posição verão;

– Evite utilizar churrasqueiras e grelhas elétricas;

– Troque as lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED;

– Desligue as luzes e eletrodomésticos de ambientes que não estão sendo utilizados;

– Na hora de adquirir novos equipamentos, procure os que apresentam selo Procel.

Fonte: Assessoria/Cosern