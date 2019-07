AGRICULTORES SÃO BENEFICIADOS COM PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO

Jornalista Mazilton Galvão

Produtores de Leite de Currais Novos, receberam essa semana a primeira visita da equipe técnica do Projeto Leite e Genética, desenvolvido pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura de Currais Novos.

A iniciativa torna acessível a utilização por parte de pequenos produtores, de modernas técnicas de reprodução de gado leiteiro, como é o caso da inseminação artificial por tempo fixo (IATF). Isso porque o Sebrae subsidia 70% do valor do projeto e a Prefeitura subsidia 50% da contrapartida do produtor.

Segundo o Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Oliveira Neto, o objetivo do programa é de promover o melhoramento genético dos rebanhos no município. “Com o melhoramento genético desses animais, teremos animais com mais produtividade de leite, dando mais competitividade aos pequenos produtores”, disse Oliveira.

Além da parte de reprodução, o projeto oferece ainda todo o suporte técnico da equipe de veterinários do IBS, já que a sanidade interfere diretamente na reprodução. O IBS disponibiliza técnicos e veterinários e uma estrutura de laboratórios móveis – o Vaca Móvel, o Rufião Móvel – que vão até a propriedade e realizam uma série de exames in loco com a assistência de especialistas.

De acordo com o Médico Veterinário do IBS, Laio Albuquerque, um dos procedimentos que o bovinocultor participante do projeto recebe é a reprodução assistida, que faz a inseminação artificial em tempo fixo em vacas com sémen de touros consagrados pelo alto padrão de qualidade. Pela técnica, várias vacas são induzidas a entrar no cio de forma sincronizada e, logo em seguida, inseminadas. A vantagem da utilização desse método é multiplicar, em médio prazo, matrizes de alto rendimento e ampliar os níveis de produção.

Para o Prefeito Odon Júnior, essa é mais uma importante parceria com o homem do campo. “A prefeitura tem apoiado diversas iniciativas para beneficiar o homem e a mulher do campo. E esse programa de melhoramento genético irá trazer importantes resultados para nossa bovinocultura, em especial ao pequeno produtor. Graças a parceria do SEBRAE, Prefeitura e Produtores.”, disse Odon Júnior.