Agreste: PSDB de Pedro Velho fará Convenção Municipal neste sábado à noite com a presença do presidente Ezequiel Ferreira

Partido vem recebendo novas filiações em todas as regiões do Estado e se prepara para as Eleições 2020

O PSDB potiguar vem se fortalecendo para as Eleições Municipais de 2020. Neste sábado (6), a partir das 19h, no Centro de Idosos do município de Pedro Velho, acontece a Convenção Municipal da sigla, que elegerá o jovem médico Dr. Targininho, como presidente do Diretório Municipal. O presidente regional do PSDB, deputado Ezequiel Ferreira de Souza estará presente ao ato partidário.

Pedro Velho é um município importante do Agreste Potiguar, onde tem hoje cerca de 15 mil habitantes. O PSDB na cidade ganhará novos filiados e vai ter candidatura própria em 2020 e uma nominata forte para a Câmara Municipal. Dr. Targininho é neto dos ex-prefeitos Lilita e Dr. Gilberto Targino.

No Rio Grande do Norte, o PSDB tem hoje mais de 30 prefeitos e vice-prefeitos, 108 vereadores em todas as regiões do Estado e conta com a maior bancada na Assembleia Legislativa: Gustavo Carvalho, Tomba Farias, José Dias, Raimundo Fernandes e Ezequiel Ferreira, que preside o Poder Legislativo. Essa semana o PSDB está fazendo suas convenções municipais no Agreste, Alto, Médio e Oeste Potiguar, Vale do Açu, Seridó, Mato Grande, Potengi eTrairi e construindo nomes fortes para disputar as próximas eleições.

Rodrigo Rafael