21º Rally RN 1500 terá nova categoria

Já consagrado como um dos melhores e mais queridos ralis do país, o Rally RN 1500 terá, nesta temporada, uma nova categoria: a Expedição RN 1500. Esta, entretanto, possibilitará participar de uma aventura única, mas sem toda a pressão da competição. Ela será destinada a experientes e novatos que, com um 4×4, estarão perto dos melhores pilotos e navegadores do país, enfrentando todos os obstáculos propostos pela prova e passando por lugares paradisíacos que compõem o Rally RN 1500. A coordenação ficará a cargo de Renato Perotti.

As inscrições estão abertas, mas as vagas são poucas. As mesmas poderão ser feitas direto com a organização no site oficial e as taxas são as seguintes: R$ 1.250,00 por veículos com até dois ocupantes e R$ 300,00 por ocupante adicional.

Os requisitos técnicos para a participação são: um veículo com tração 4×4 (camionetes – suv – pequenos offroad, sendo que veículos baixos, mesmo com tração 4×4, não poderão ser inscritos; veiculo deve ter toda documentação exigida pelo DETRAN em dia; pneus não podem estar em menos de 60% de sua vida útil; revisão comprovada feita em menos de 30 dias antes do evento; galão de água potável; cinta de reboque com terminal de engate; pá e rampa de desencalhe (mínimo 2); e rádio de comunicação.

Após confirmada a inscrição, o participante deverá se apresentar em Natal, ou na cidade de largada, nos dias de vistoria da prova, quando os organizadores da Expedição RN1500 estarão checando todos veículos e documentações, bem como colocando os adesivos alusivos ao evento. No dia 3 de abril, os inscritos deverão estar presentes no briefing do evento e no específico da Expedição RN1500. A largada será no dia 4, junto a todos os pilotos inscritos na prova.

O grupo seguirá em comboio pelo trecho cronometrado até a parada técnica, onde será montado o acampamento. Após assistir a todos os participantes passarem pelo local e após autorização da organização, a categoria seguirá pela trilha até o ponto de chegada, passando pelos mesmos trechos da competição.

A cada dia acontecerá o briefing do dia seguinte, informando horários e lugares de acesso a prova. No último dia, a Expedição RN1500 chegará ao fim do percurso e subirá na mesma rampa de chegada dos participantes das categorias em disputa, com toda a equipe recebendo sua medalha de participação e término do maior desafio motorizado de praia e dunas do Brasil.

O Rally RN 1500 2019 será válido pelo Campeonato Brasileiro de Rally Off-Road para carros, motos, quadriciclos e UTVs, com organização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). As inscrições já estão abertas, com preços promocionais, e poderão ser feitas no site oficial www.rallyrn1500.com.br.

O 21º Rally RN 1500 é uma realização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA); Federação Potiguar de Automobilismo (FPA) e Federação de Motociclismo do RN (Femorn). O apoio é da ALE, CAN-AM, Top Car Mitsubishi, IPPON Suzuki, Prefeitura de Currais Novos, Prefeitura de Assu, Prefeitura de São Miguel do Gostoso, Sebrae. As parcerias especiais são com a Gestus Soluções em Gestão, Armação Propaganda, Água Mineral Santa Maria, Armas e Bagagens, Escola Escritório, Revista DirtAction.

Mais informações no www.rallyrn1500.com.br

Resultados no site www.chronosat.com.br

