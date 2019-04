21º Rally RN 1500 dá largada em São Miguel do Gostoso

Foto: gustavoepifaio-

Nesta terça-feira (2), será dada a largada da 21ª edição do Rally RN 1500. As atividades começarão com a abertura da Secretaria de Prova, às 14h, na Pousada Mar de Estrelas, em São Miguel do Gostoso, seguida das vistorias da CBA e CBM, das 15h às 17h. A programação se repetirá no dia 3, com a Secretaria de Prova funcionando a partir das 9h30, e as Vistorias das 10h às 17h, e também acontecerão o Fórum Rally (17h), a Coletiva de Imprensa (19h) e o Briefing (20h). O evento passará pelas cidades de São Miguel do Gostoso, Assú e Currais Novos, com 598 km de especiais (trechos cronometrados) e grande diversidade de terrenos.

Neste ano, uma boa notícia para os pilotos e navegadores da categoria Carros que irão cruzar parte do estado do Rio Grande do Norte durante a prova. A Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA – confirmou que cada dia do Rally RN 1500 valerá como etapa do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2019, fato que motivará mais ainda os participantes.

O Rally RN 1500 2019 será válido pelo Campeonato Brasileiro de Rally Off-Road para carros, motos, quadriciclos e UTVs, com organização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

A mudança agradou a todos. Afinal, o evento de carros terá emoção do começo ao fim, como já acontece nas motos, UTVs e quadriciclos. “Estamos felizes com esse retorno. O evento do porte do RN tem de valer todo pelo Brasileiro. Isso, sem dúvida, atrairá mais pilotos e navegadores que voltarão a ter uma programação completa”, explica Kleber Tinoco, diretor-geral do 21º Rally RN 1500.

Etapas

A aventura terá início no dia 4, com a primeira etapa. O trecho será São Miguel do Gostoso/Assú, com 230 km e 150 km de especial. No dia 5, a etapa de número dois será Assú/Assú, com 186 km e 144 km de especial. A terceira etapa, no dia 6, será entre Assú/Currais Novos, com 220 km de trecho, sendo 184 km de especial. Para finalizar, no dia 7, a etapa de número quatro será Currais Novos/Currais Novos, com 180km e 120km de trecho cronometrado, quando serão consagrados os campeões de 2019 de um dos melhores eventos do calendário.

Resultados 2018

Motos

1)) Gregório Caselani (Honda Racing/Honda CRF 450 RX/SPD), 8h03min59seg

2) Jean Azevedo (Honda Racing/Honda CRF 450 RX/SPD), 8h04min03seg

3) Tunico Maciel (Honda Racing/Honda CRF 450 RX/PDA), 8h17min49seg

4) Ricardo Martins (Yamaha Rinaldi Rally/ Yamaha WR 450/SPD), 8h23min23seg

5) Ramon Sacilotti (Kawasaki KX-450F/SPD), 8h27min49seg

Quadriciclo

1) George Ximenes (Girão Racing/QDR), 10h31min34seg

2) Geison Belmont (Meikon Rally Team/Can AM Renegade 1000), 10h44min49seg

3) Wesley Ferreira Dutra (Girão Racing/Yamaha Raptor 700), 10h56min12seg

4) Tom Rosa (Yamaha), 13h46min57seg

UTV

1) Denisio Nascimento/Idali Bosse (Bompack Racing/Can Am Maverick X3/UTPT), 7h59min30seg

2) Pedro Garcia/Lauro Sobreira (Terra Bella Racing/Can Am Maverick X3/ITPT), 8h01min39seg

3) Edinardo Filho/João Arena (Terra Bella Racing/Can Am Maverick X3/UTPT), 8h06min28seg

4) Allan Souza/Franklin Santos(Jerimangue Racing Team/ Can AM Maverick X3/UTPT), 8h47min16seg

5) Augusto Montani/Gabriel Agnol (Mandacaru Rally Team/Can An Maverick X3/UTPT), 8h48min47seg

Carros

1) Marcos Baumgart/Kleber Cincea (X Rally Team/Ford RangerX-Rally/PT1BR), 8h09min26seg

2) Gunter Hinkelmann/Vinicius Castro (X Rally Team/ Ford Ranger/X-Rally/PT1BR), 8h26min39seg

3) Fabrício Bianchini/Damon Alencar ( MEM Motorsports/T-Rex/PT1), 9h05min24seg

4) Cleber Rodrigues/João Victor Ribeiro (X Rally Team/MMC L200 Triton/PBR), 9h38min45seg

5) Pietro Branchina/Christina Bordini (Hummer Rally/MMC L200 Triton ER/SPD), 9h39min13seg

O 21º Rally RN 1500 é uma realização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA); Federação Potiguar de Automobilismo (FPA) e Federação de Motociclismo do RN (Femorn). O apoio é da ALE, CAN-AM, Top Car Mitsubishi, IPPON Suzuki, Prefeitura de Currais Novos, Prefeitura de Assu, Prefeitura de São Miguel do Gostoso, Sebrae. As parcerias especiais são com a Gestus Soluções em Gestão, Armação Propaganda, Água Mineral Santa Maria, Armas e Bagagens, Escola Escritório, Revista DirtAction.

Assessoria de Imprensa no RN:

Juliana Manzano