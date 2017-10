ZERO GRAU TERÁ IMPORTADORES DE 35 PAÍSES DE TODOS OS CONTINENTES

Uma vitrine para o mundo. A próxima edição da Zero Grau – Feira de Calçados e Acessórios, evento que ocorrerá nos pavilhões do Serra Park, em Gramado, nos dias 20, 21 e 22 de novembro mostrará o melhor da produção brasileira para alguns dos principais mercados mundiais. Já são cerca de 117 importadores de todos os continentes confirmados na feira. A expectativa é estreitar laços com os compradores estrangeiros, e abrir novos canais de venda.

Os compradores vêm de países com diferentes culturas e interesses no produto brasileiro. Os mercados representados entre os importadores incluem cerca de 35 países. Eles vêm dos mais diferentes mercados, entre eles, regiões com tradição de comprar os produtos brasileiros. Os vizinhos latino-americanos chegam com o maior número de compradores. “Uruguai, Bolívia, Colômbia, Equador e outros países da América do Sul são acostumados ao nosso produto. Nesses lugares nossas marcas são conhecidas, e a qualidade do calçado brasileiro é uma referência. A tendência é seguir vendendo bem para eles, e fazer o número de pares crescer a partir do contato direto na feira”, explica o diretor da Merkator Feiras e Eventos, Frederico Pletsch. “Mas o impressionante nesta edição é a diversidade de países que vão estar conosco. Isto, sobremaneira, aumenta em muito a nossa responsabilidade tanto como anfitriões, mas também como realizadores do evento que promove esta aproximação entre a indústria e o comércio, que deve movimentar a vida de vários cidadãos ao redor do mundo. Além da responsabilidade, nos enche de satisfação e orgulho”, sublinha Pletsch.

O mercado asiático, um dos que mais cresce no mundo, também está representado por um número expressivo de importadores nesta edição. Serão 11 países e 13 empresas importadoras, destacando os Emirados Árabes, cinco compradores, Bahrein, com um importador e Paquistão com três empresas. “Os importadores asiáticos buscam produtos de valor agregado, é uma excelente oportunidade para as nossas marcas. Queremos que o empreendedor brasileiro possa exportar para mais países, conhecendo novos mercados, e também aqueles que já vêm exportando possam solidificar parcerias”, explica.

São estes os países que estarão na Zero Grau – Feira de Calçados e Acessórios: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Bahrein, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Emirados Árabes, Equador, Espanha, Índia, Israel, Itália, Kuwait, Letônia, Martinica, Nicarágua, Nova Zelândia, Oman, Panamá, Paquistão, Paraguai, Peru, Polônia, Porto Rico, Portugal, República Dominicana, Rússia, Sudão, Suriname, Uruguai e USA.

Já está confirmada a participação de 95 fabricantes, que irão negóciar com os importadores “Em um momento de retomada gradual da nossa economia é fundamental solidificar as parcerias com o mercado externo, atraindo novos compradores para o produto

brasileiro e ampliando a capacidade de nossas marcas em se comunicar com o lojista internacional”, ressalta Pletsch.