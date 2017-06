XXII FORRONOVOS teve início nesta quinta, 15, com apresentações especiais na “Arena do Forró”

Teve início na noite desta quinta-feira (15) a XXII edição do FORRONOVOS, evento junino de Currais Novos que atrairá população e visitantes até o próximo domingo (18) para diversos eventos que fazem parte da programação, como o festival de quadrilhas juninas no “Palácio dos Esportes – Cortez Pereira”, Corrida da Fogueira, Corrida de Jegue, além das atrações artísticas, feira de cordel e culinaristas no Corredor Cultural, assim como shows musicais no largo do Tungstênio.

Na abertura do evento, o Prefeito Odon Jr afirmou que o FORRONOVOS é “um patrimônio de Currais Novos”. “Este ano valorizamos a programação cultural e mesmo com pouco estamos fazendo muito, e vamos fortalecer cada vez mais este evento que é tão importante para nosso turismo, economia, e para a nossa cultura”, afirmou. O Vice-Prefeito Anderson Alves; o presidente da Câmara Municipal, Vereador João Neto; a secretária municipal de desenvolvimento econômico e turismo, Ana Albuquerque; o Presidente da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”, Ronaldo Gomes; além de secretários municipais, coordenadores, e servidores, prestigiaram a abertura do XXII FORRONOVOS.

Nesta primeira noite de evento aconteceram apresentações especiais da APAE, Escola Municipal Professora Trindade Campelo, Dança Junina com Wilker Cordeiro e Maria Natalia, AABB Comunidade, e da Escola MHB de Acari. Aisla Stefane (AABB Comunidade) e Maria Antonia Lyvia (Escola Trindade Campelo) foram eleitas, respectivamente, Rainha Mirim e Rainha do FORRONOVOS 2017. No Corredor Cultura “Sanfoneiro Ontoin Mé”, apresentações de Ivo do Acordeon, Emanuel Bonequeiro de Caicó, além da feira de cordel e barracas com as culinaristas.

Confira a programação desta Sexta-feira (16 de junho)

20h: Palácio dos Esportes “Cortez Pereira”: Apresentações culturais das creches, escolas, e de cidades circunvizinhas (São Vicente, Cerro Corá, Lagoa Nova e Bodó)

Corredor cultural “Sanfoneiro Ontoin Mé”: Bastinho do Acordeon, Cris Flores (Dança Nordestina), Teatro da Escola Trindade Campelo (O Amor de Lampião)

23h: Palco Principal (Largo do Tungstênio)

Show Musical com Guilherme Dantas e Forró da Autoridade