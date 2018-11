XVI JOMEC acontece de 12 à 23 de novembro com a participação de 3 mil atletas

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Os Jogos Municipais Esportivos e Culturais de Currais Novos – JOMEC, um dos mais tradicionais eventos esportivos do município, celebra sua 16ª edição neste ano com a participação de cerca de 3 mil atletas de escolas municipais, privadas, estadual e Federal. As competições tem início na próxima segunda-feira (12) com a escolha da Rainha do JOMEC e a Noite Cultural às 19h no Ginásio “Geraldão”, e os jogos se estendem até o dia 23 de novembro. Na terça-feira (13), acontece a abertura oficial às 19h no Estádio Municipal “Cel. José Bezerra”.

Neste ano, o XVI JOMEC tem como tema “Esporte: Ferramenta de inclusão social”, e contará com a disputa de medalhas em 13 modalidades nas categorias mirim, infantil e juvenil: Handebol, futebol society, futsal, judô, natação, vôlei in door, vôlei de dupla, badminton, atletismo, tênis de mesa, dama, xadrez e queimada.

O JOMEC tem como objetivo integrar os alunos das escolas de nossa cidade na prática esportiva e na construção social.