Xô Aftosa é tema de ações educativas durante a Festa do Boi

Alegria, animação e informação marcam a apresentação de fantoches na 55ª edição da Festa do Boi. De forma lúdica servidores do IDIARN (Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN) falam sobre importância da vacinação contra a febre aftosa. A ação conta com a parceria do Governo Cidadão através dos recursos de empréstimo com o Banco Mundial.

Todos os dias alunos de escolas públicas visitam o estande. As crianças da Escola municipal Benigna Silva, em São Gonçalo do Amarante, ficaram atentas às perguntas sobre a encenação educativa desenvolvida para Festa do Boi. ‘‘Os alunos gostam quando entendem um assunto é uma aula diferente e motivadora’’, diz a professora Jacicleia Braz que trouxe a turma do 4° e 5° ano.

‘‘Fazemos diariamente mais de 10 apresentações com o objetivo de desenvolver a campanha de vacinação com os bonecos inseridos em histórias educativas. Aqui estamos trabalhando o tema: Xô aftosa’’, ressalta Débora Vilar, técnica do IDIARN.

A expectativa do Governo do RN é vacinar 95% do rebanho potiguar, índice 3% maior do que o conquistado na primeira etapa de 2015 e 4,5% maior do que o alcançado em novembro do ano passado, quando foi realizada a segunda fase. Depois de imunizado o rebanho, o produtor precisa declarar a vacina, o que pode ser feito até o dia 15 de junho nos escritórios do IDIARN, Emater/RN ou secretarias municipais de Agricultura.

A apresentação teatral acontece em frente ao espaço da Central de Agricultura Familiar que fica localizada próximo a Fazendinha Modelo. A Festa do Boi segue até domingo (15) no Parque Aristófanes Fernandes.

Fotos: João Vital