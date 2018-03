Vivaldo entrega chaves de moderna ambulância Semi UTI a diretora do Hospital Regional do Seridó de Caicó

O Hospital Regional do Seridó, em Caicó, recebeu na manhã desta terça-feira (6) uma moderna ambulância Semi UTI, que servirá no atendimento móvel de urgência e emergência aos pacientes da região. O veículo chega ao Seridó através de uma indicação do mandato do deputado Vivaldo Costa (PROS). A solenidade de entrega aconteceu na sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, onde Vivaldo entregou as chaves da ambulância a diretora do hospital Luciana Kadidja.

Anteriormente Vivaldo já havia destinado duas outras ambulâncias menores, também para o auxílio da saúde pública em Caicó. Com a chegada da Semi UTI, somam-se três veículos destinados pelo deputado Vivaldo Costa para o município.