Vivaldo Costa mostra força e é recebido por Fátima Bezerra ao lado de grupo político

O deputado Vivaldo Costa (PSD) reuniu amigos e correligionários de diversas cidades e regiões do estado para oficializar seu apoio à candidata ao governo do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT). O encontro aconteceu em Natal, ontem dia (22), e contou com a presença dos prefeitos Amazan de Jardim do Seridó e Alessandru de Campo Redondo, além do médico caicoense Dr. Tadeu, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores.

Vivaldo Costa que já tinha declarado apoio à candidata Fátima Bezerra em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa mostrou sua força e trouxe os amigos para confirmarem que votam no segundo turno na candidata. Eleito com 32.638 votos o parlamentar é da região do Seridó mas espalhou suas bases por todo Estado.

“Voto em Fátima porque acredito que ela é a melhor opção para nosso estado. Fátima tem uma bonita história de vida. Sempre valorizei a quem tem coragem de lutar e Fátima é assim. Tem dado conta do recado. É fácil de escolher. Por esta razão eu estou com Fátima e sei que o eleitor vai escolher por ela pois tem tudo para ser a próxima governadora do Rio Grande do Norte”.