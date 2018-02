Vivaldo Costa lembra centenário do caicoense Manoel Torres

Crédito das Fotos: João Gilberto

O deputado estadual Vivaldo Costa (PROS) lembrou, na sessão ordinária desta quinta-feira (15), na Assembleia Legislativa, o caicoense Manoel Torres de Araújo, que se vivo fosse, estaria completando 100 anos em 2018. Torres foi prefeito de Caicó duas vezes e deputado estadual por quatro mandatos.

“Caicoense da gema, liderado de Aluízio Alves e respeitado inclusive por seus adversários”, disse Vivaldo, ressaltando que manteve o respeito ao político, mesmo tendo sido por ele derrotado. “Ele foi duas vezes prefeito de Caicó, inclusive uma delas me derrotando, em 1972”, disse o parlamentar, complementando que, além de grande político, Manoel Torres foi “um grande empresário”.

Em seu discurso, o deputado Vivaldo Costa reafirmou as virtudes de Manoel Torres, citando-o como um político capaz, decente e digno de ser considerado um homem moderno, caso ainda estivesse vivo. “Se ele estivesse vivo e fosse candidato, estaria na modernidade”, explicando que os políticos apontados como modernos não são os novos de idade, mas os decentes e que não tem envolvimento com corrupção. “O eleitorado novo quer um candidato decente e capaz”, reforçou Vivaldo.

O deputado anunciou que às 19h30 desta quarta-feira será celebrada uma missa na Igreja do Rosário, em Caicó, e logo depois uma sessão solene na Câmara Municipal. Já em Natal, a homenagem ao ex-deputado acontecerá na Assembleia Legislativa, durante sessão solene na sexta-feira (23). Ele foi aparteado pelo deputado Hermano Morais (PMDB), que reiterou as qualidades do homenageado, reforçando que ele sempre foi coerente em sua posição política e deixou lições, tendo sido sempre ouvido em assuntos políticos no Rio Grande do Norte.