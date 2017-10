Vivaldo Costa alerta para necessidade de reformas no açude Gargalheiras

Crédito da Foto: João Gilberto

O açude Gargalheiras, localizado na cidade de Acari e símbolo para a população do Seridó potiguar, precisa ser restaurado. Quem chama atenção para a obra é o deputado Vivaldo Costa (PROS). Segundo ele a medida deve ser tomada com urgência a fim de evitar o desperdício de água em um dos maiores reservatórios de água do Estado.

“O açude Gargalheiras está totalmente seco e foi feito um diagnóstico com a constatação que a parede está trincada de ponta a ponta e precisa ser restaurada sob pena de perder água ou de ter consequências desastrosas”, destacou Vivaldo.

O deputado disse que já solicitou que o senador Garibaldi Alves (PMDB) e o deputado federal Walter Alves (PMDB) intermedeiem a celeridade da intervenção na capital federal. “A notícia da modificação climática, apontando a incidência de chuvas no nosso estado em período mais cedo que o convencional, aumenta ainda mais essa urgência para que não sejamos pegos de surpresa. É preciso que nossos representantes em Brasília e o governador apressem os trabalhos para recuperação da parede do açude Gargalheiras”, alertou.

Barragem

Vivaldo Costa também falou da necessidade de restauração da barragem de Passagem das Traíras, situada na fronteira dos municípios de São José do Seridó, Jardim do Seridó e Caicó. “É uma represa importante para a região Seridó e está precisando ser restaurada. E, assim como o Gargalheiras, essa tem que ser agora. Tudo diante dessa previsão de chuva que teremos no RN”, disse.