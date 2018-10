Vivaldo anuncia que no segundo turno votará em Fátima Bezerra

Crédito: Assessoria de Comunicação do Deputado Vivaldo Costa

O deputado estadual Vivaldo Costa (PSD) voltou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (11) e anunciou oficialmente sua posição no segundo turno das eleições. O parlamentar disse que nunca foi de ficar neutro e sempre tomou posição na sua vida. Sua decisão foi de votar na candidata ao governo Fátima Bezerra e para a presidência da república em Fernando Haddad, ambos do Partido dos Trabalhadores. A divulgação também foi feita nas redes sociais do Papa Jerimum.

“Nunca fiquei em “cima do muro’. Nunca fui neutro e sempre tomei posição. Passamos o primeiro turno das eleições e o povo me reconduziu para continuar como deputado estadual. Agradeço a todas as regiões que expressivamente me reelegeu. Neste segundo turno tenho posição e anuncio que votarei em Fátima Bezerra para governo do estado e Fernando Haddad, presidente do Brasil”.

Vivaldo obteve 32.638 votos, foi votado nas mais diversas regiões do estado e seguirá em seu nono mandato. “Agora serei o deputado não apenas do Seridó, mas de todos esses lugares onde o povo votou no Papa. Serei leal a cada uma dessas pessoas”.