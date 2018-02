Vitamina D: entenda a importância para o organismo

Equilíbrio e orientação são as recomendações certas para quem se expõe ao sol. Cerca de 15 min, 3 vezes por semana é o suficiente para produção de vitamina D, como afirma a dermatologista Marcela Vidal, do Hapvida Saúde.

“A maior parte da vitamina D do organismo é proveniente da produção que envolve a radiação ultravioleta”, ressalta a médica.

Durante o período de gestação, por exemplo, a produção da vitamina D auxilia no desenvolvimento da criança. Um estudo, realizado por pesquisadores da Universidade de Southampton, na Inglaterra, apontou que a vitamina D aumenta a força muscular dos bebês.

A importância da vitamina D vai além desse benefício da produção do osso saudável. Por isso, a médica explica que “para o bom funcionamento do sistema imunológico, os alimentos ricos em vitamina D são salmão, arenque, cavala e óleo de peixe”.

Apesar de não estarem inclusos na dieta dos brasileiros, a especialista destaca a importância. ”A participação da alimentação nos níveis de vitamina D do organismo é pequena. Porém se com esta medida de exposição solar, a pessoa não atinge os níveis adequados deve receber suplementação oral com orientação médica.