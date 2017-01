Vice-Prefeito e Secretário de Obras se reuniram com gerência regional da CAERN

O vice-prefeito de Currais Novos, Anderson Alves, e o secretário municipal de obras e serviços urbanos (SEMOSU) Lucas Galvão, se reuniram na tarde de ontem (24) em Caicó, com a Gerente da Regional Seridó da CAERN, Rosy Gurgel, e com o chefe do escritório local da Companhia em Currais Novos, Adelson Santos, para discutir a parceria entre o município e a Companhia de Saneamento nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e infraestrutura.

O vice-prefeito Anderson Alves solicitou que a Companhia otimize o fornecimento de água nas partes altas da cidade, assim como retome os estudos para construção de uma nova estação de tratamento de esgotos que corresponda à demanda do município. O secretário

Lucas Galvão solicitou a reposição das áreas de asfalto que foram prejudicadas em decorrência de intervenções nos sistemas realizadas pela CAERN, assim como a celebração de um convênio para recomposição asfáltica em áreas que sofram intervenção. A Gerente Rosy Gurgel se colocou à disposição para colaborar com a parceria naquilo que for possível. Na próxima quinta-feira (26), o Prefeito Odon Jr e o vice-prefeito Anderson estarão reunidos em Natal com o Presidente da CAERN, Marcelo Toscano, para discutir ações importantes para o município.