Vice-prefeito de Touros anuncia dobradinha com Rogério Marinho federal e Ezequiel estadual

Crédito: Assessoria de imprensa

O vice-prefeito de Touros, Flávio de Tetê, anunciou ontem (11) que votará na reeleição do deputado federal Rogério Marinho (PSDB). Em uma noite de muita festa pelas ruas do distrito de Cajueiro, o parlamentar foi recebido ao lado do deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB). A vereadora Tetê (PSDB) também confirmou que vai de Rogério para federal.

“Ao chegar aqui em Cajueiro fomos recebidos de portas abertas, de braços abertos. Todos os moradores nos receberam com sorrisos nos rostos. Isso porque sabem que podem confiar em Flávio e Tetê”, disse Rogério Marinho, que participou de uma caminhada pelas ruas antes de encerrar a noite com comício.

O parlamentar relembrou algumas das emendas destinadas por seu mandato para a cidade, principalmente na área da saúde pública, e disse que tem um compromisso firmado com Flávio para continuar sendo parceiro da gestão municipal nos próximos anos. “Touros tem potencial para ser uma referência turística do nosso Estado”, disse Rogério.

O evento reuniu vários vereadores e dezenas de lideranças da região. Nesta quarta-feira (12), Rogério cumprirá agenda de campanha nas cidades de Macaíba e São José de Mipibu.