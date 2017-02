Vereadores do município de Lagoa Nova visitam sistema de Abastecimento da Serra de Santana

Extrema preocupação, essa foi a sensação que os vereadores do município de Lagoa Nova, Antonio de Mariquinha (PROS), Bilouro (PEN), Manoel Frade (PSD) e Júnior de Joquinha, sentiram ao verificar in loco, o sistema de bombeamento e tratamento da Adutora da Serra de Santana. Na EB1, local em que é realizado o tratamento da água que vem da barragem Armando Ribeiro, os vereadores foram recebidos por operadores da CAERN, que relataram as dificuldades que o baixo nível da Barragem vem a cada dia impondo na captação do precioso líquido. Segundo eles já foi feito mais um prolongamento de 3,6 km no sistema de captação que atualmente está sendo alimentado por um gerador, para um local com um maior volume de água, que tem a capacidade de abastecer o sistema por um período de 30 dias, tempo suficiente, para a conclusão de mais uma extensão de mais 4 km, totalizando 7,6 km de tubos com diâmetro de 400 mm. Após a visita ao local de tratamento, os vereadores se deslocaram para o local em que está sendo realizada captação de água em seguida se deslocaram para a cidade de Itajá, onde fica o local de monitoramento do nível da barragem, que atualmente está com 14 % de sua capacidade. Na ocasião da visita, os operadores nos informaram que o sistema estava em funcionamento e abastecendo as cidades de Florânia e Tenente Laurentino Cruz, e no decorrer nas horas, Lagoa Nova e na sequencia os demais municípios abastecidos pela adutora.