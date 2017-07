Vereador curraisnovense é condenado a devolver dinheiro público e perda dos direitos políticos

O vereador Adailson Pereira, muito conhecido por seu discurso moralista e fiscalizador, foi condenado no processo nº 0102085-58.2016.20.0103 originado por denúncia do Ministério Público a devolver R$ 95.979,63 por acúmulo ilegal de cargos. A sentença é do juiz de direito da comarca de Currais Novos, Marcus Vinícius Pereira Júnior, proferida na terça-feira (11).

A condenação implica também ao pagamento de multa no valor de R$ 47.989,81. O vereador, além de ter que devolver o dinheiro recebido ilicitamente, tem seus direitos cassados por 8 anos. As informações são públicas e podem ser consultadas no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.