Vai começar o Festival de Quadrilhas de Campo Redondo

Começa nesta terça-feira (27) mais uma edição do tradicional Festival de Quadrilhas Juninas da cidade de Campo Redondo, no Trairi. O concurso que tem uma das melhores premiações do Rio Grande do Norte, deverá movimentar o mundo quadrilheiro em direção ao município. As apresentações terão início as 18 horas, no Ginásio de Esportes “O Adaltão”.

No entorno do Arraiá terão barracas culturais com brincadeiras, comidas típicas e muito forró pé de serra. Serão duas noites onde a cultura nordestina estará sendo exaltada. No primeiro dia as quadrilhas tradicionais e no segundo as estilizadas. O Festival de Quadrilhas de Campo Redondo é uma realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultural.