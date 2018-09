Vacinação antirrábica em Currais Novos terá “Dia D” neste sábado, 29

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Campanha de Vacinação Antirrábica em Currais Novos teve início no último dia 25 de agosto na zona rural e já imunizou 95% de cães e gatos com mais de 3 meses de idade, e neste sábado (29), o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal realizará o “Dia D” da campanha na zona urbana com 18 pontos de vacinação que estarão abertos das 8h às 17h.

Os pontos de vacinação são: UBS Santa Maria Gorete (Em frente ao IVP), UBS Maria das Dores (Próximo à Rodoviária), Policlínica “Monsenhor Ausônio” (Antigo PA Unimed), Centro de Reabilitação, Ginásio Elisão (Bairro Paizinho Maria), Secretaria Municipal de Saúde (Antigo SESI), UBS Vilani de Melo Lula, UBS Radir Pereira, Escola Municipal Gilson Firmino, UBS Manoel Salustino (Antigo CIVE), Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), CAPS Maria Vênus Cunha, UBS Dr. Sílvio Bezerra de Melo, Ginásio Cortezão (Bairro Dr. Sílvio Bezerra de Melo), ONG Amigos de Chiquinho, Escola Municipal Francisco Rosa, Escola Municipal de Nossa Senhora, Comunidade Cachoeira (Próximo ao Campo de Futebol).

É importante que os animais sejam vacinados pois esta é a única forma de prevenir e controlar a raiva, doença que pode ser transmitida para os humanos. A campanha se estenderá até o dia 05 de outubro.