V Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses e Tracoma realiza ações em três escolas municipais de Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O município de Currais Novos foi contemplado com ações da 5ª Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses e Tracoma, que tem o objetivo principal de esclarecer crianças e jovens sobre os sinais e sintomas destas doenças e ensinar elas a se proteger, favorecendo assim o diagnóstico precoce e o tratamento imediato. A campanha acontece nas escolas da rede municipal de ensino: Trindade Campelo, Gilson Firmino e Socorro Amaral.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, Veronica Dantas, profissionais das Unidades Básicas de Saúde, equipe da Secretaria Estadual de Saúde e residentes estarão indo até as escolas para realizarem exames de triagem, e palestras sobre estas doenças.

Sobre as doenças:

A Hanseníase é uma doença infecciosa causada pela bactérica Mycobacterium leprae, e atinge principalmente a pele e os nervos. As verminoses são causadas por parasitas que se instalam no interior do corpo e podem causar dores abdominais, diarreias, anemia, etc, e nas crianças podem causar o retardo no crescimento. O Tracoma é uma doença bacteriana que atinge os olhos, e caso não seja tratada, pode prejudicar a visão e causar cegueira.