V ASSEMBLEIA INDÍGENA DO RN – V AIRN

O movimento indígena no Rio Grande do Norte se fortalece na cobrança por acesso às políticas públicas de necessidades básicas, como saúde e educação, e têm enfrentado muita dificuldade em permanecer no seu território historicamente ocupado, por causa das invasões de especuladores imobiliários, cana de açúcar, turismo, fazendeiros, entre outros. O Governo Federal e o Congresso Nacional, com sucessivos ataques aos direitos dos povos indígenas, vêm enfraquecendo a política institucional de defesa dos direitos dos povos indígenas e intensificando o processo de extinção da FUNAI, desrespeitando o Artigo 6º da Convenção 169/OIT, que trata do direito à consulta livre, prévia e informada e tratando os povos indígenas do país com uma enorme falta de respeito. As reinvindicações de atendimento às demandas do movimento indígena são feitas através de documentos enviados aos órgãos competentes, diálogos com os mesmos, denúncias (quando é o caso), eventos do movimento indígena no estado, protestos, atos, manifestos, assembleias, conferencias, seminários, oficinas e etc.

No contexto estadual, já foram promovidas duas audiências públicas (junho/2005 e abril/2008); I Assembleia Indígena do RN (dezembro/2009); II Assembleia Indígena do RN (novembro/2011); I Assembleia de Mulheres Indígenas do RN (maio/2012) contribuindo para a garantia de direitos dos povos indígenas do RN; I Encontro de Jovens Indígenas do RN (outubro/2012); I Assembleia Microrregional da APOINME (abril/ 2013); Protesto no IBGE e MPF, em Natal (abril/2013); Seminário sobre Direitos Indígenas (outubro/213); III Assembleia Indígena do RN (novembro/2013); I Conferencia de ATER- específica para Povos Indígenas (2013); I Seminário sobre Educação Escolar Indígena (julho/2014); I Conferência Nacional de Política Indigenista – I CNPI (julho/2015); IV Assembleia Indígena do RN (dezembro/2015); II Assembleia de Mulheres Indígenas do RN (julho/2016); II Encontro de Jovens Indígenas do RN (2016); Encontro de Formação de Lideranças em Política Indigenista e Direitos Indígenas (março/2017) e o Ocupa FUNAI-RN (abril/2017).

Esta V ASSEMBLEIA INDÍGENA DO RIO GRANDE DO NORTE – V AIRN, contará com aproximadamente 100 indígenas das comunidades: Caboclos/Assú; Mendonça do Amarelão, Assentamento Santa Terezinha, Serrote de São Bento/João Câmara; Cachoeira/Jardim de Angicos; Tapará/Macaíba e São Gonçalo do Amarante; Catu/Canguaretama e Goianinha; Sagi-Trabanda/Baía Formosa e Apodi.

TEMAS QUE SERÃO DISCUTIDOS NA V AIRN

Políticas Públicas para a Juventude e Mulheres indígenas

Políticas Públicas para a Juventude Indígena

Políticas Públicas para Mulheres Indígenas

Feminismo

Movimentos de Juventude na luta por direitos

Políticas de Igualdade Racial

Gênero e Geração

Questão Territorial

Demarcação de Terras Indígenas no RN

Questão Ambiental em comunidades indígenas

Licenciamento ambiental em Terras Indígenas

Licenciamento ambiental e Áreas de Proteção em Terras Indígenas

Direitos Indígenas

Proteção dos Direitos Indígenas

Assentamento de Reforma Agrária em Território Indígena

Questão Ambiental em comunidades indígenas do RN

Etnodesenvolvimento

Ações de Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas

Ações de Etnodesenvolvimento em comunidades indígenas do RN

Diagnostico de Insegurança Alimentar e Nutricional em comunidades indígenas do RN

Programas de Abastecimento Social – Distribuição de Cestas de Alimentos em comunidades Indígenas

Políticas de Agricultura familiar em comunidades indígenas

Ações do Projeto Governo Cidadão para comunidades indígenas

PNATER e Pronaf

Saúde Indígena

Acesso à saúde indígena no RN

Controle

Direito às políticas de Saúde

Educação Indígena

Educação Escolar Indígena

Saberes Indígenas na Escola

