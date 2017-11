UTI Neonatal e Saúde da Mulher têm novos espaços no Hospital Ana Bezerra de Santa Cruz

Foram inaugurados, nesta sexta-feira, 17, novos espaços do Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Huab-UFRN), filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal filiada ao Ministério da Educação (MEC). Foram disponibilizados cinco novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, cinco novos leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional, novas instalações da Enfermaria da Unidade de Saúde da Mulher e o Anexo I Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – UFRN (Facisa).

Para o presidente da Ebserh, Kleber Morais, trata-se de mais um reforço importante no atendimento à saúde da população do Rio Grande do Norte. “Além da melhoria no atendimento aos nossos pacientes, teremos ainda avanço no desenvolvimento dos profissionais que prestam serviço ao hospital, bem como nossos estudantes e residentes. Isso alia a prestação do serviço de saúde ao ensino e à pesquisa, que são os pilares da Rede Ebserh”, esclareceu o gestor.

A superintendente do Huab, Maria Claudia Medeiros fez um pequeno histórico das obras e falou da sua importância para a cidade, agradecendo ainda o esforço da Ebserh no aporte de recursos financeiros importantes, além da UFRN, prefeitura e parceiros.

Participaram da inauguração a reitora da UFRN, Ângela Paiva, o vice-prefeito de Santa Cruz, Ivanildo Ferreira Filho, o deputado estadual Tomba Farias, além de convidados.

UTI Neonatal

A nova ala ocupa uma área de 120 m2, no primeiro andar do Huab e tem investimento total de, aproximadamente, R$ 1,9 milhão, incluindo estrutura e equipamentos. Além disso, conta com uma equipe multidisciplinar composta por médicos intensivistas, neonatologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas.

A unidade receberá bebês com idade de 0 a 28 dias que venham a nascer na instituição, bem como em outras unidades de baixa complexidade e que apresentam quadros de saúde com necessidade de tratamento intensivo, como prematuridade, insuficiência respiratória, malformação, dentre outros. Os novos leitos são entregues durante a Semana da Prematuridade, comemorada em todo o país e por hospitais da Rede Ebserh.

Saúde da Mulher

As novas instalações foram planejadas com o objetivo de ampliar e fortalecer a capacidade do Huab em acolher adequadamente as gestantes e as mulheres que procuram esse serviço em busca de um atendimento com conforto e qualidade. O novo espaço viabilizará também ao corpo assistencial e acadêmico desenvolver as suas práticas de modo mais efetivo por proporcionar um ambiente que permite a diversificação das condutas clínicas e do ensino em serviço. Sua reforma significou um investimento de, aproximadamente, R$ 83 mil custeados com recursos próprios.

Anexo I da Facisa

O espaço contempla, em sua estrutura, quatro salas de aulas, uma sala multiuso, uma Clínica de Enfermagem e um Serviço de Psicologia Aplicada. As obras tiveram alocação de recursos da UFRN na ordem de R$ 632 mil e a parceria da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, que fez a doação do prédio da Escola Municipal Miguel Lula de Farias à UFRN para possibilitar a expansão das atividades acadêmicas da universidade no município.

Sobre a Ebserh

Desde agosto de 2013, o Huab-UFRN é filiado à Ebserh, estatal vinculada ao Ministério da Educação que administra atualmente 39 hospitais universitários federais. O objetivo da Rede Ebserh é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas.

O órgão, criado em dezembro de 2011, também é responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), que contempla ações em todas as unidades existentes no país, incluindo as não filiadas à Ebserh.

Coordenadoria de Comunicação Social da Ebserh

Comunicação – Huab