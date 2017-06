Unidades Básicas de Saúde estão recebendo Glicosímetro e fitas reagentes para medição de glicose

A Prefeitura de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Saúde iniciou esta semana a entrega para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de kits com Glicosímetro, fitas reagentes e lancetas, que serão de fundamental importância para o controle de glicose dos pacientes, principalmente os diabéticos, que necessitam de acompanhamento. A SEMSA informa que a entrega gradual destes insumos necessários para a medição de glicose atende uma reinvindicação importante da população, e que todas as 17 equipes da estratégia da saúde da família receberão os kits.