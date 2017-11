Um pouco de Siderley Menezes

O filho de Camilo Toscano de Menezes (motorista e feirante) e Otília Pereira de Menezes (costureira) nasceu em Florânia no dia 24 de novembro de 1943. Seu irmão mais velho já falecido chamava-se Francisco Toscano de Menezes e sua irmã mais nova é Maria das Graças Menezes de Azevedo. Todos vieram morar em Currais Novos quando ainda adolescentes, onde ele viveu juventude, fase adulta e maturidade. Casou-se com Sílvia Jatobá Bezerra em 27 de junho do ano de 1968, constituindo sua própria família com três filhos: Zayama, Zoraya e Siderley, que geraram seus netos Matheus, Zeus, Zanara, Gabriel, Isadora e Stela; e ainda os bisnetos Antony e Lorenzo. Siderley trabalhou intensamente junto com seu pai e seu irmão por algum tempo. Depois foi se tornando independente e atuou com diversos setores no comércio e de serviços como supermercados, postos de combustíveis, representação de água mineral e gás de cozinha, transportadora etc. Teve experiências no esporte e na política, mas sua paixão sempre foi a comunicação. Passou pela vivência do rádio e veio a descobrir o seu fascínio pela televisão. Prova disso foram seus esforços para trazer sinais de repetidoras com canais abertos para a população na época da copa de 1970 e, mais de 20 anos depois, criar a primeira operadora de tv a cabo do Norte e Nordeste do Brasil – a Sidy’s – oferecendo canais fechados. Ele tinha perfil de assistente social também porque se envolveu em muitas causas importantes da sua cidade e região, ajudando as pessoas a resolverem problemas de saúde e outras demandas que chegavam ao seu conhecimento. Especialmente quando nasceu o seu filho caçula com fissura labiopalatina, abraçou a causa com toda força e dedicação atingindo todos os recantos do estado do RN, tendo que conduzir os casos para tratamento fora de domicílio no Hospital de Pesquisa e Reabilitação/Centrinho da USP, em Bauru-SP. Sua vida foi pautada em fortalecer cada vez mais suas raízes em Currais Novos, mantendo deslocamentos para várias partes do mundo, viajando para conhecer as novidades e trazendo modernidade para sua terra, através dos projetos inovadores que conseguiu executar com a sua empresa. O sonho tornou-se realidade há exatos 25 anos e continua inspirando mais… O povo sofrido da região do Seridó, na sua visão, merecia algo especial e a Sidy’s seria (e de fato é) uma grande ferramenta para ajudar no desenvolvimento econômico, social e cultural das cidades contempladas nas expansões já iniciadas por ele, sendo Acari a primeira filial. Não nasceu para ganhar dinheiro e sim para desembaralhar as dificuldades. Nada parecia difícil pra ele, desde que fosse um desafio responsável. Sua credibilidade era marca registrada e pouco limitada, pois a conduta honesta que sempre teve o fez assim, um homem de muito valor e respeito. Cumpridor dos seus deveres financeiros, sabia plantar e colher aquilo que lhe era devido. Ainda tinha muito o que fazer porque enxergava o futuro e sua mente privilegiada não parava de pensar em coisas boas para realizar. Por tudo o que Siderley foi e ainda representa para todos nós, seus familiares, amigos e colaboradores, pedimos a Deus que nos ilumine para que não deixemos a peteca cair, assim como ele nos recomendou, continuando sua obra e multiplicando suas ideias. Dedicamos a ele todo o nosso amor e gratidão por tudo o que fez nesta existência. Foi de um merecimento ímpar termos sidos escolhidos para conviver com essa criatura tão iluminada durante sua passagem terrena.

Sílvia Jatobá Bezerra de Menezes, sua companheira de todos os momentos.