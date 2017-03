Um dos grandes da Comunicação partir para outro plano “Morre Liraldo Dantas”

A vida profissional de Liraldo Dantas começou na Rádio Brejui de Currais Novos. Ela era cantor de grupos musicais, e quando cheguei em Currais Novos em 1975 e comecei como locutor ele sempre vinha me fazer companhia no Estúdio da Rádio e um dia confessou que sonhava em ser locutor. Eu apresentava um programa chamado BAR DA NOITE e comecei botar ele pra ler os comerciais. Com pouco tempo já estava com programa aos domingos. Criou seu estilo próprio e se tornou um dos maiores comunicadores que conheci. Quando fui diretor da Rádio Seridó de Caicó Liraldo trabalhou comigo e era líder em audiência. Continuamos amigos e muitas vezes vinha na minha casa onde ficavamos na garagem recitando poesias e falando do que entendíamos bem, rádio. Não precisa dizer que estou muito triste, pois nunca conheci ninguém tão cheio de vida e alegria. Um contemporâneo que guardarei na lembrança com muito carinho enquanto for vivo. Muita saudade.