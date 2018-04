UFRN seleciona comerciantes de alimentos para Cientec

ASCOM-Reitoria/UFRN/Foto: Cícero Oliveira

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu Chamada Pública para Seleção dos Comerciantes de Alimentos para a Mostra de Ciência, Tecnologia e Cultura (Cientec) 2018 e para outros eventos temporários. As inscrições podem ser feitas até 27 de abril na Pró-Reitoria de Extensão (Proex).

O documento traz informações sobre normas e condições para inscrição, seleção e participação dos comerciantes de alimentos, além de categorizar os participantes em “comerciantes ambulantes de alimentos”, são os que exercem a comercialização de alimentos por conta própria, utilizando apenas elementos portáveis dentro do evento, e “comerciantes de alimentos e bebidas em unidades autônomas”, os que vendem produtos alimentícios em estrutura veicular ou espaço provisório (tenda ou estande).

A inscrição deve ser realizada presencialmente no Setor de Eventos da Proex, localizado no piso térreo da Reitoria, das 9h às 11h e das 14h às 17h.