UFRN sedia edição no estado de seminário nacional sobre práticas de sustentabilidade

ASCOM-Reitoria/UFRN

Explicitar ações de referência no serviço público e sua relação com as boas práticas de sustentabilidade, bem como expandir a ideia para o âmbito dos municípios do estado, será a espinha dorsal dos debates do Seminário da 1ª Edição do Prêmio ODS Brasil, no dia 11 de maio, às 9h, no Auditório da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O seminário está sendo realizado em cada estado brasileiro e a premiação tem o intuito de reconhecer a atuação dos governos estaduais e municipais, além de diversos segmentos da sociedade brasileira, que atuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os interessados podem efetuar inscrição no site: www.odsbrasil.gov.br

Um dos pontos altos da programação será a apresentação de cases do RN com vieses de sustentabilidade e que já foram premiados. Um deles é o da Horta Comunitária da UFRN, indicado neste ano como uma experiência exitosa pelo Fórum Global de Segurança Alimentar e Nutricional da Organização das Nações Unidas (ONU) e ramificada inclusive em escolas municipais. O outro é a ação Classe Hospitalar Varela Santiago, finalista, em 2013, do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O evento é uma realização da Secretaria do Governo Federal com apoio da instituição de ensino, da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (Funpec) e da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn).

ODS

Como parte do Protocolo Internacional da Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU), os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são o compromisso do Brasil com a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, abordando 17 temáticas, como a erradicação da pobreza, água limpa e saneamento, educação de qualidade, combate às alterações climáticas, entre outros temas.