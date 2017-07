UFRN receberá a SBPC em 2020

Em 2020, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) será sede da 72ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O anúncio foi feito pela presidente da Sociedade, Helena Nader, no início da noite dessa quinta-feira, 20, ao término da mesa-redonda sobre “O Novo Marco Regulatório de CT&I”.

Essa foi uma das atividades da programação da 69ª Reunião, que ocorre na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no Campus da Pampulha, em Belo Horizonte, da qual participou a reitora da UFRN, Angela Maria Paiva Cruz.

(Sirleide Pereira – Ascom-Reitoria/UFRN)