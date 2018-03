UFRN recebe visita da Embaixada de Israel

Crédito: ASCOM-Reitoria/UFRN – Foto: Cícero Oliveira

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) recebeu a visita do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, na tarde desta segunda-feira, 26, na sala de Reuniões da Reitoria. O encontro teve o objetivo de estreitar parcerias científicas. Reafirmando a missão da Universidade de transformar conhecimento em bens sociais, a reitora Ângela Maria Paiva Cruz lembrou que a UFRN já possui parceria com pesquisadores de Israel e um convênio com a Universidade Ben-Gurion.

Em seguida, a Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (SRI-UFRN) apresentou um panorama atual da instituição de ensino, que hoje possui cerca de 45 mil alunos em mais de 300 cursos de graduação, pós-graduação e técnicos, sendo responsável por 90% da produção científica do estado.

Visitando pela primeira vez a UFRN, o embaixador Yossi Shelley falou sobre a importância das parcerias entre os pesquisadores e que considera a educação como a melhor arma para fazer a defesa de um povo e de um estado.

Além da reitora e do embaixador, o encontro contou com as participações dos secretários de Relações Internacionais e Interinstitucionais, Márcio Venício Barbosa e Renata Archanjo, e da professora do curso de Fisiologia da UFRN, Ana Carolina Luchiari, cuja produção possui estreita ligação e contribuição de pesquisadores israelenses.