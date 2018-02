UFRN recebe quinta carta-patente

ASCOM – Reitoria/UFRN

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) conquistou a quinta carta-patente, deferida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no último dia 14 de fevereiro. O modelo de utilidade intitulado “Máquina para quebra de coco licuri e similares” tem titularidade dividida com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), e foi desenvolvido pelos professores Raimundo Ferreira da Silva (IFBA), Ivo Ferreira da Silva (IFBA) e Ângelo Roncalli Oliveira Guerra, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFRN.

Também conhecido como ouricuri, aricuri, nicuri e alicuri, o licuri é um pequeno coco encontrado no semiárido baiano. Suas propriedades nutritivas e peso socioeconômico foram descobertos em pesquisa científica realizada no IFBA, que destacou o valor funcional do alimento rico em substâncias como selênio, ferro, cálcio, magnésio e zinco. A construção de tecnologias sociais tem possibilitado o resgate da cultura extrativista no semiárido baiano, onde o Projeto Licuri, do IFBA, atua para fortalecer a cadeia produtiva do licuri. São desenvolvidos produtos como farinha, cocadas, sorvetes e geleias.

A patente da máquina para quebra de coco licuri e similares representa a primeira concedida para a UFRN em 2018. No ano passado, foram deferidas duas cartas-patentes para a instituição, que conquistou a primeira em 2014 e a segunda em 2016. A UFRN tem registrado aumento do número de pedidos de patentes nos últimos anos. Apenas em 2017, foram depositados 31 pedidos, em contrapartida aos 16 solicitados entre 2005 e 2008. De 2004 a 2017, foram depositados 34 pedidos e concedidos 16 pedidos de marcas da UFRN, assim como 123 pedidos e 122 concessões para programas de computador.