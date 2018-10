UFRN realiza seminário sobre diversidade na adversidade

ASCOM – Reitoria/UFRN



A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp), promove nesta terça-feira, 30, o I seminário “Diversidade na Adversidade: a resistência reside na diferença”, que acontece das 8h às 12h e das 14h às 18h, no auditório da Reitoria.

Aberto à comunidade em geral, o evento faz parte da programação do Mês do Servidor 2018 e tem como objetivo discutir o respeito à diversidade no âmbito da UFRN. Na ocasião, serão realizados debates e mesas-redondas sobre igualdade de gênero, emponderamento feminino e combate ao assédio moral e sexual.

Os interessados na emissão de certificados devem acessar a área de inscrições em cursos e eventos, na aba de extensão do site do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

]