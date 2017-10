UFRN realiza campanha de doação de sangue nesta quinta-feira

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) convida a comunidade em geral para a campanha de doação de sangue que acontece nesta quinta-feira, 26, das 8h às 17h, no estacionamento do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) – em frente ao anexo da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM). A iniciativa faz parte da programação do Mês do Servidor 2017, que aborda o tema “Cultura de Paz na UFRN” e tem a solidariedade como um dos pilares para a construção de relações humanas não violentas.

Os doadores devem ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação, estar bem alimentados e em boas condições de saúde. É necessário apresentar documento com foto emitido por órgão oficial e com validade em todo o território nacional. Solicita-se não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, evitar o consumo de alimentos gordurosos, assim como não fumar pelo menos duas horas antes e depois do procedimento. As doações abastecerão o estoque do Hemonorte para suprir a necessidade de transfusões de sangue nos hospitais potiguares.

Cultura de Paz na UFRN

Em sua sétima edição, o Mês do Servidor da UFRN acontece até o dia 31 com iniciativas no campus central e nos campi do interior em comemoração ao Dia do Servidor, 28 de outubro. Neste ano, o evento busca despertar a reflexão acerca da cultura de paz, para formar uma consciência crítica dos comportamentos e atitudes dentro e fora da universidade. Para tanto, são abordados aspectos como solidariedade, diversidade e sustentabilidade na programação, que conta com palestras, oficinas, cursos e campanhas de doação de sangue, arrecadação de brinquedos e livros.

Outras informações estão disponíveis no endereço www.mesdoservidorufrn.com.br.

Marina Gadelha – ASCOM – Reitoria/UFRN