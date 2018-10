UFRN realiza campanha de doação de sangue nesta quinta-feira

ASCOM – Reitoria/UFRN

A comunidade em geral é convidada a participar da campanha de doação de sangue promovida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) nesta quinta-feira, 18, em parceria com o Hemonorte. A unidade móvel estará em frente à Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), no Campus Central, com atendimento das 8h às 11h e das 13h às 17h. A iniciativa faz parte do Mês do Servidor 2018, que neste ano aborda o slogan “Eu pelo mundo”.

Os doadores devem ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação, estar bem alimentados e em boas condições de saúde. É necessário apresentar documento com foto emitido por órgão oficial e com validade em todo o território nacional. Solicita-se não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, evitar o consumo de alimentos gordurosos, assim como não fumar duas horas antes e depois da doação.

Mês do Servidor

Além da doação de sangue, a UFRN promoverá no dia 23 a campanha de doação e cabelos e lenços, que serão destinados a mulheres em tratamento de câncer. A ação será voltada à comunidade em geral e acontecerá no Centro de Convivência da UFRN, das 8h às 16h, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Social do Comércio (Sesc). Para participar, é necessário ter cabelo cujo comprimento permita a retirada de pelo menos 20 centímetros, que esteja de preferência seco e limpo. Quem não preencher esse requisito poderá contribuir com lenços.

O Mês do Servidor 2018 conta ainda com seminários, palestras, workshops, oficinas, entre outros eventos em Natal e nos demais campi. Neste ano, o evento aborda as temáticas do protagonismo do servidor nos 60 anos da UFRN e a Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A programação completa está disponível no endereço www.mesdoservidorufrn.com.br.