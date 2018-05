UFRN reabre Centro de Referência em Direitos Humanos

ASCOM – Reitoria/UFRN

Feminina como os adjetivos sensibilidade, coragem e igualdade, a mesa de honra formada para marcar a reabertura do Centro de Referência em Direitos Humanos, tem a genética da instituição, cuja marca de atuação identifica-se com os três atributos citados no início do parágrafo, marcadamente em situações como a defesa dos direitos da comunidade LGBT, da população de rua, dos usuários de serviços de saúde mental, bem como no combate a tortura, extermínio da juventude e a intolerância religiosa. O evento de reabertura aconteceu na noite desta quinta-feira, 10, no prédio do Ágora, e foi seguido do debate “Direitos Humanos em Tempo de Golpe”.

Presente à solenidade, a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Ângela Maria Paiva Cruz, realçou a necessidade de estar na reabertura como uma espécie de profissão de fé própria. “O Centro é viabilizado através de um projeto de extensão aqui da UFRN e também pela emenda parlamentar que permitiu a realização do projeto neste ano. A relevância deste espaço é até certo ponto imensurável, mas interpreto essa iniciativa como um espaço de aplicabilidade dos saberes e conhecimentos construídos na UFRN sobre os direitos das pessoas”, colocou a reitora. O Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) é um órgão nacional com unidades em diversas regiões do Brasil coordenadas pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). No RN existem dois centros, em Mossoró e Natal, cujas atividades iniciaram em 2011.

CRDH/UFRN

Com a reabertura, o Centro de Referência em Direitos Humanos da UFRN passa a ser chamado de Centro de Referência Marcos Dionísio, em homenagem a um dos principais militantes e ativista dos direitos humanos no Rio Grande do Norte, falecido em 2017. Referência, Marcos Dionísio foi presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania do RN. A unidade funcionará no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da UFRN, com psicólogo, assistente social e advogado, prestando assistência com o apoio de nove estagiários.

Autora da emenda parlamentar destinada ao funcionamento do CRDH, a senadora da República Fátima Bezerra destacou que a atuação do centro é uma forma também de desmistificar uma interpretação incorreta que muitas pessoas têm a respeito dos direitos humanos. Sobre a homenagem, ela afirmou que tem um significado adicional. “Temos dois nomes aqui, a UFRN e Marcos Dionísio, que dão aporte de referência e seriedade que acaba mostrando a coerência da distinção e a importância da reabertura”. Também estiveram presentes a vereadora Natália Bonavides, pró-reitores, diretores de centro acadêmico e membros de movimentos sociais e populares da sociedade civil.

O CRDH/UFRN é dividido em três núcleos de atuação: Carlos Marighella, Nísia Floresta e José Datrino. Juntamente com grupos parceiros, o Centro funciona como uma ponte entre a comunidade e outros órgãos institucionais, a partir do qual são implementadas ações que se voltam à garantia, defesa e promoção dos Direitos Humanos, bem como o acesso à justiça e o estímulo ao debate sobre cidadania, no intuito de influenciar positivamente na conquista dos direitos individuais e coletivos. Para tanto, o CRDH atua prestando serviços de atendimento jurídico, social e psicológico, capacitação em Direitos Humanos, mediação de conflitos, apoio e articulação de atores públicos e de movimentos sociais, bem como na produção de conhecimento sobre Direitos Humanos.