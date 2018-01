UFRN promove aula inaugural de especialização em Saúde da Família

Foto: Cícero Oliveira – matéria Wilson Galvão, Marina Gadelha e Williane Silva

A Aula Inaugural da Especialização em Saúde da Família do Programa de Educação Permanente do Sistema Único de Saúde (PEPSUS) foi realizada na tarde desta terça-feira, 23, no Auditório da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O curso é oferecido a mais de 300 profissionais do Programa Mais Médicos.

A secretária de Educação a Distância (SEDIS) da UFRN, Carmem Rêgo, deu as boas vindas à plateia e aos alunos que estavam acompanhando virtualmente a primeira aula da turma. “É com grande alegria que inauguramos um curso que foi muito planejando durante um ano, e temos que aproveitar para agradecer aos nossos parceiros da UFRN que, juntamente com a Sedis, construíram esse projeto, como o Departamento de Saúde Coletiva (DSC), o LAIS (Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde) e a Escola Multicampi de Ciências Médicas do RN (EMCM)”.

A reitora da UFRN, Ângela Maria Paiva Cruz, lembrou que este ano a instituição completa 60 anos comprometidos com a qualidade e a educação de excelência e, nessa perspectiva, a Universidade segue inaugurando mais um curso. “Como gestora de uma Instituição Pública de Ensino Superior, destinada a oferecer ensino de qualidade, desejo que o curso contribua com a formação de profissionais bem qualificados e com perfil humano, que atuem em benefício da comunidade”, disse a professora.

Participaram ainda do evento o pró-reitor de Pós-Graduação (PPG), Rubens Maribondo; o coordenador do LAIS, Ricardo Valentim; a coordenadora do PEPSUS/UFRN, Lyane Ramalho; e a coordenadora da Comissão Estadual do Programa Mais Médicos, Ivana Maria Queiroz Fernandes.

Especialização

Criada pelo PEPSUS da UFRN, a capacitação está prevista para durar 48 semanas, com carga horária total de 360h, sendo 345h a distância em ambiente virtual de aprendizagem. A especialização está organizada em três eixos que são a Investigação em Atenção Primária à Saúde, Itinerários Formativos na Atenção à Saúde e Gestão em Atenção Primária à Saúde.

Com o objetivo de consolidar e aprimorar a atenção primária à saúde, o curso abordará o acolhimento à demanda espontânea e programada, planejamento reprodutivo, pré-natal e puerpério, saúde mental, saúde do idoso, controle de doenças crônicas, entre outras temáticas.