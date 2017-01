UFRN perde Dorian Gray, Dr. Honoris Causa da instituição

Homem das letras, pinturas e esculturas, o artista Dorian Gray Caldas construiu uma relação estreita com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde realizou exposições, publicou obras pela Editora da universidade e eternizou seu legado artístico em espaços da instituição. Em 2008, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da UFRN pela sua contribuição significativa para a arte potiguar e brasileira.

“Ele sempre interagiu com a universidade. Generoso e disponível, atendia aos nossos convites com presteza e boa vontade. Dorian Gray foi um grande parceiro da UFRN e, apesar de não ser docente, possuía perfil acadêmico como estudioso da arte”, afirma a professora aposentada do Departamento de Artes da UFRN, Sônia Othon, autora da indicação do artista para concessão do título. Segundo a professora, Dorian era um artista multifacetado: pintor, tapeceiro, cenógrafo, poeta, escritor, pesquisador e crítico da arte. “Seu amor ao estudo e à produção da arte o tornava original e completo. Dorian Gray enriquecia a cultura do RN, e ao perdê-lo nos sentimos mais pobres”, lamenta.

Igual sentimento é compartilhado pela reitora da UFRN, Angela Maria Paiva Cruz. De Brasília, onde cumpre agenda de trabalho, a gestora enfatiza a relevância do artista para a instituição. “Estamos tristes com a perda do Doutor Honoris Causa da UFRN, que nos trouxe luz, cores e leveza nas suas obras. Amigo inesquecível dos que fazem a universidade, deixa saudades e marcas memoráveis: seu exemplo de atuação cidadã, suas palavras suaves, seu sorriso franco e suas belíssimas obras”, declara Angela Paiva.

As paredes do Gabinete da Reitoria da UFRN eternizam os traços e as cores desse artista potiguar reconhecido no Brasil e internacionalmente. Uma tapeçaria produzida e doada pelo artista à instituição é apenas uma demonstração da grandeza humana e artística de Dorian, que elegeu como tema preferido as diversas facetas da cidade Natal, como o canto do mangue, o movimento das jangadas nas praias natalenses, a pescaria, entre outros. Dorian Gray partiu aos 86 anos para outra esfera, mas deixa como legado os frutos do seu talento singular.

(Marina Gadelha – ASCOM – Reitoria/UFRN)