UFRN em parceria com a SEMTUR oferecerão Curso de Condutor Local de Turismo

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Curso de Turismo do Campus Currais Novos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMTUR) abre nesta quinta-feira (07) inscrições para o curso de “Condutor Local de Turismo”, que será realizado por meio do Projeto de Extensão Turismo, Qualificação Profissional e Desenvolvimento Regional do Seridó Potiguar (QUALISTUR). As inscrições acontecem até o dia 15 de junho, das 7h às 13h na sede da SEMTUR (Avenida Cel. José Bezerra, 10). A instrutora da qualificação será Raianne Kely, Turismóloga pela UFRN e Guia de Turismo pelo IFRN

Currais Novos.