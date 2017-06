UFRN e PM discutem parcerias na área de segurança

O comandante geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), coronel André Luiz Vieira de Azevedo, conheceu a estrutura da Diretoria de Segurança Patrimonial (DSP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na última sexta-feira, 02. Na ocasião, reuniu-se com a reitora da instituição, Angela Maria Paiva Cruz, e o vice-reitor José Daniel Diniz Melo, para discutir parcerias entre PM e UFRN tanto no quesito segurança pública quanto em cooperações para qualificação dos militares.

Angela Paiva citou algumas contribuições já realizadas pela universidade para a polícia, como os recursos tecnológicos desenvolvidos pelo projeto Smart Metropolis, do Instituto Metrópole Digital (IMD), que contribuem para a agilidade no atendimento à população. A reitora ainda lembrou iniciativas da UFRN para debater a segurança pública, a exemplo da Aula Magna do primeiro semestre de 2017, na qual o sociólogo Sérgio Adorno abordou o tema “A violência na sociedade brasileira contemporânea: tendências, dinâmicas e respostas do Estado”.

Os desafios e as recentes conquistas da Polícia Militar foram apontados pelo comandante geral, que reconheceu a importância da universidade no aperfeiçoamento policial e se dispôs a estreitar relações para também auxiliar na segurança da instituição. “Queremos afinar nossas parcerias com a PM e aproveitamos para pedir o reforço policial em áreas próximas aos campi em Natal e no interior, com vistas à segurança dos alunos e servidores”, destacou Angela Paiva.

Marina Gadelha – ASCOM – Reitoria/UFRN