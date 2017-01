Representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) reuniram em Natal

Representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) reuniram-se nesta quarta-feira, 18, no gabinete da Reitoria, para articular formas de ampliar oportunidades de estágios para alunos da UFRN. Neste primeiro encontro foram discutidas ações nas quais a universidade possa apresentar seus cursos e áreas de atuação ao setor empresarial, em parceria com o IEL e outros sistemas também integrantes da Federação das Indústrias do RN (Fiern).

De acordo com a superintendente regional do IEL, Maria Angélica Teixeira, novas vagas para os universitários podem surgir neste ano em consequência de novos projetos que beneficiarão as indústrias potiguares. Atualmente, mais de 400 alunos de 55 cursos da UFRN participam de estágios pelo IEL tanto na capital quanto no interior do Estado. Para aumentar esse número, as duas instituições pretendem estreitar relações e pensar em outras iniciativas que auxiliem na inserção dos estudantes no mercado de trabalho.

Também participaram da reunião o gerente de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras, André Pereira, o reitor em exercício da UFRN, José Daniel Diniz Melo, a pró-reitora de Graduação, Maria das Vitórias Vieira Almeida de Sá, a pró-reitora adjunta de Graduação, Erika dos Reis Gusmão Andrade, e o diretor do Centro de Tecnologia (CT) da UFRN, Luiz Alessandro Pinheiro da Câmara Queiroz.

Marina Gadelha – ASCOM – Reitoria/UFRN