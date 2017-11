UFRN discute parcerias com Prefeitura de Caicó

Ascom-Reitoria/UFRN – Wilson Galvão, Marina Gadelha, Williane Silva e Cícero Oliveira

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) recebeu a visita do prefeito do município de Caicó-RN, Robson Araújo, na manhã desta quinta-feira, 30, para discutir parcerias com intuito de melhorar o serviço de saúde pública e a formação acadêmica dos alunos da Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM).

O reitor em exercício, José Daniel Diniz Melo, lembrou que a UFRN tem parcerias importantes com o município de Caicó e enfatizou que é primordial manter o diálogo, para melhorar e intensificar as ações porque a Universidade tem compromisso com a interiorização do ensino superior público e de qualidade.

No encontro, o diretor da EMCM, George Dantas de Azevedo, apresentou as principais demandas ao prefeito Robson Araújo e à secretária Municipal de Saúde de Caicó, Sandra Pereira Brilhante, que correspondem à instalação do mamógrafo, à contratualização de consultas e à oferta de residências no município.

Participaram ainda da reunião a chefe de Gabinete da Reitoria, Célia Ribeiro, os pró-reitores de Planejamento, João Emanuel Evangelista de Oliveira e Jorge Dantas de Melo, acompanhado de assessores; e o Ouvidor da UFRN Joseleno Marques.