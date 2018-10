UFRN define quadro de vagas para Sisu e outros processos seletivos

ASCOM – Reitoria/UFRN

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) aprovou em sessão ordinária na última terça-feira, 16, o quadro de vagas que serão ofertadas em 2018 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A instituição disponibilizará o total de 6.933 vagas, sendo 4.649 para o primeiro semestre e 2.284 para o 2º semestre. O número representa um aumento de 10 vagas em relação ao ano passado, em virtude da ampliação da oferta para ingresso no curso de Letras-Francês.

A Resolução nº 164/2018 do Consepe também aprova as vagas de outros processos seletivos para 2019: serão 750 para os cursos com reingresso de segundo ciclo; 226 para as graduações com Processo Seletivo Específico (PSE); 105 por meio do Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G); 54 para o convênio com instituições do Timor Leste e 61 vagas para mobilidade interna, na qual os estudantes são transferidos para o mesmo curso de outro campus da UFRN.

Todos os processos seletivos somam 8.129 vagas para ingresso de novos alunos na universidade em 2019. A mesma resolução aprovou a mudança dos nomes dos cursos de Agronomia para Engenharia Agronômica, e Gestão em Sistemas e Serviços em Saúde para Saúde Coletiva. Além disso, o Consepe acatou a oferta de 20 vagas do curso de Tecnologia da Informação via PSE, para ingresso de alunos do curso técnico em Tecnologia da Informação e do programa Talento Metrópole.