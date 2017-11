UFRN define data do calendário acadêmico de 2018

O Conselho de Administração (Consad) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) aprovou o Calendário Universitário de 2018 durante a quarta sessão ordinária de 2017, no último dia 16 de novembro. As datas estão disciplinadas na resolução 063/17 do Consad, cujo teor pode ser acessado no Portal da UFRN, menu “institucional”, “documentos”, “colegiados superiores”.

Uma das novidades do calendário aprovado é a mudança de data da Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC), que tradicionalmente acontece no mês de outubro e que em 2018 ocorrerá no período de 27 a 29 de junho, integrando a programação alusiva aos 60 anos da UFRN.

ASCOM – Reitoria/UFRN