UFRN contribui para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Iniciativas desenvolvidas por diferentes setores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) contribuem em sua essência para a concretização dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), fixados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015 a fim de estimular ações em prol da humanidade, do planeta, da paz e da prosperidade. Essa agenda universal inspirou a realização do Fórum de Sustentabilidade, projeto do Departamento de Engenharia da Produção da UFRN em parceria com o Conselho Regional de Administração (CRA) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do RN (Fapern), que teve sua terceira edição realizada no dia 15 de junho.

Com um formato diferente dos demais encontros, a programação aconteceu na praia de Areia Preta, onde uma caminhada de 2,5 quilômetros mesclou conscientização ambiental e coleta de resíduos finalizada por palestras, debates e uma exposição sobre os impactos da atividade humana na vida marinha. O Fórum de Sustentabilidade terá cinco edições no decorrer do ano, em que cada um abordará temáticas diferentes: cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água e vida terrestre.

Esses são cinco do total de 17 objetivos dos ODS, além de 169 metas que serão a agenda até 2030, quando se espera que estejam plenamente implantados. Para o coordenador do fórum, professor Júlio Rezende, a discussão dos objetivos leva os estudantes a participar ativamente da construção de ideias que possam contribuir para a sua execução. Aluna do 7º período de Engenharia da Produção da UFRN, Tuíla Lopes das Chagas acredita que o debate é o primeiro passo para instigar a nova geração de produtores econômicos a conversar mais com o meio ambiente. “As palestras ficaram para trás, hoje o que queremos são espaços de conversa, aprendizado e ação. Os fóruns preenchem essa necessidade”.

Universidade sustentável

A sustentabilidade está presente na missão da UFRN e compõe um ponto central do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010-2019 para nortear ações acadêmicas e administrativas, que já têm exemplos práticos ao encontro dos ODS. A educação de qualidade está intrínseca à finalidade da universidade, enquanto a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades são incentivadas através da Lei de Cotas, que destina 50% das vagas da instituição para estudantes de escolas públicas; e da política de assistência estudantil, por meio do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), que oferece suporte para a permanência e o êxito acadêmico dos universitários de baixa renda.

Outro objetivo da Agenda 2030, a igualdade de gênero compõe o trabalho do comitê “UFRN com Diversidade”, instalado para propor ações de enfrentamento à violência de gênero que contribuam para a solidificação de uma cultura de respeito às diferenças. Já a parceria firmada com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) atende o objetivo de zelar pela água potável e promover o saneamento básico, visto que essa é a meta do trabalho realizado junto a 86 municípios potiguares, com os quais a UFRN colabora para a elaboração de seus planos de saneamento.

Internamente, a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da instituição tem as atividades gerenciadas pela Diretoria de Meio Ambiente (DMA) da Superintendência de Infraestrutura (Infra), que coordena a política de urbanismo e meio ambiente em consonância com a Política Ambiental da UFRN. A promoção da energia limpa e acessível também é realidade na universidade, em que a Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE) pretende reduzir o consumo inicialmente substituindo lâmpadas menos eficientes por outras de LED, com planos de utilizar fontes renováveis. Ainda nesse campo, está em construção o Laboratório de Energias Renováveis na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), em Macaíba, para o desenvolvimento de matrizes como a eólica e a solar.

Em âmbito nacional, uma Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi criada pelo Governo Federal para acompanhar, internalizar, interiorizar e difundir a execução da Agenda 2030. Os representantes do grupo foram designados no mês de maio e serão empossados no dia 29 de junho, entre eles a reitora da UFRN, Angela Maria Paiva Cruz, como representante da sociedade civil no papel de presidente da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior (Andifes).

“Como conjunto de universidades, iremos ajudar a construir diretrizes para o Brasil pensando em propostas que ajudem as instituições de ensino superior a cumprir suas missões nas variadas regiões do país. Nada melhor que gerar e disseminar conhecimento embasados em princípios de sustentabilidade que garantam um futuro mais seguro, com cuidados não apenas ambientais, mas na formação para a cidadania plena”, declara a reitora sobre os planos de trabalho na comissão.

Sustentabilidade e inovação

A inovação tem forte representatividade na UFRN, que possui três cartas patentes e 166 pedidos de registros de patentes, 98 registros de programas de computador aprovados e 112 solicitados, além de oito marcas registradas e 33 solicitadas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O foco na aplicação social ganha destaque em ações como o Laboratório de Sustentabilidade, do departamento de Engenharia da Produção, onde são desenvolvidas pesquisas sobre a utilização de materiais de reuso e tecnologias de apoio a assentamentos em regiões áridas.

Um dos seus projetos é o Tempo de Reciclagem, realizado uma quarta-feira por mês para receber interessados em consertos ou no desenvolvimento de novos produtos a partir da reciclagem criativa. As próximas edições estão marcadas para 19 de julho, 23 de agosto, 13 de setembro, 18 de outubro e 08 de novembro. Outra iniciativa é o Mars Lab, onde alunos e professores estudam o desenvolvimento de tecnologias espaciais que podem ser empregadas no semiárido.

“Fazemos um paralelo entre a escassez de recursos em Marte e as dificuldades de quem vive no sertão. Como resultado, pensamos em criações com aplicabilidade em tecnologias sociais”, afirma o professor e coordenador do laboratório, Júlio Rezende. Já no Museu Espaço Marte, os visitantes encontram recursos como artefatos em 3D, maquetes, quadros explicativos, vídeos e até aplicativos em realidade virtual que provocam a sensação de estar no planeta vermelho.

Para os participantes, a experiência aprofunda o aprendizado nas áreas estudadas. O bolsista Victor Rodrigues, estudante do 9º período de Engenharia Mecânica e amante da ciência espacial, acredita que os conhecimentos irão ajudá-lo na carreira que pretende seguir: a engenharia aeroespacial. “As capacidades adquiridas só enriquecem meu interesse na área”, assegura.

O Laboratório de Sustentabilidade fica no campus central da UFRN, em Natal, e está aberto à visitação da comunidade em geral. Já no interior, outro projeto apresenta um conceito inovador de educação e pesquisas em sustentabilidade. O Núcleo de Pesquisa em Engenharia, Ciência e Sustentabilidade do Semiárido (Nupecs) funciona em Caiçara do Rio do Vento, a 100 quilômetros da capital, e possui um leque de iniciativas que envolvem alunos e professores da UFRN.

Construções sustentáveis

Uma delas é a experiência de construções sustentáveis, como casas de garrafas PET e vidro. O processo produtivo desta última foi tema do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do engenheiro de produção Luiz Vaz, que diz ter aprendido os conceitos e pilares da sustentabilidade na prática. Atualmente, uma casa de pneus reaproveitados está em produção e planeja-se utilizar recursos materiais disponíveis no próprio local para uma experiência de arquitetura orgânica.

Também coordenador do Nupecs, o professor Júlio Rezende explica que os projetos buscam mostrar o resíduo não como inimigo, e sim como parceiro se aproveitado de forma criativa. “Trata-se de uma verdadeira exposição de tecnologias sociais e ambientais, onde inclusive os governantes têm acesso a ideias para aplicar em suas cidades”. Interessados podem agendar visitas tanto ao Nupecs quanto ao Laboratório de Sustentabilidade da UFRN. Outras informações estão disponíveis nos sites www.nupecsufrn.blogspot.com e www.sustentabilidadelab.blogspot.com.

Marina Gadelha – ASCOM – Reitoria/UFRN