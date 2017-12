UFRN conquista título nacional no beach soccer feminino

ASCOM – Reitoria/UFRN Fotos: CBDU

A equipe feminina de beach soccer da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é a nova campeã nacional da categoria. A conquista aconteceu no último sábado, 02, na final da Liga do Desporto Universitário de Jogos de Praia, disputada em Manaus, capital do Amazonas, quando as atletas potiguares venceram a equipe da Universidade de Brasília nos pênaltis, após um empate de 2 a 2 no tempo normal.

O título garantiu não apenas a medalha, mas também a vaga no International University Beach Games, que começa a ser disputada a partir desta terça-feira, 05, também em Manaus. A Liga do Desporto Universitário de Jogos de Praia é uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), em parceria com a Federação Amazonense Universitária de Desporto (FAUD) e o patrocínio do Banco Itaú, Onza Indústria de Confecções e Super Bolla, além do apoio do Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.