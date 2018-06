UFRN comemora 60 anos de criação em Assembleia Universitária

ASCOM-Reitoria/UFRN

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) faz aniversário no dia 25 de junho e, para comemorar 60 anos, a Assembleia Universitária será alusiva a sua criação, em 1958. Aberto ao público interno e externo, o evento terá atrações culturais, entrega de troféus e homenagens, no hall e no auditório da Reitoria, localizados no Campus Central.

Com início previsto para 8h30, haverá o descerramento da placa alusiva aos 60 Anos da UFRN, seguida pela apresentação da Orquestra Sinfônica, no pátio da Reitoria, com a execução do Hino Nacional e de O Guarani. Em seguida, já nas dependências do Auditório Otto de Brito Guerra, a Assembleia Universitária prossegue com a entrega de troféus e homenagens, dentre as quais aos familiares dos precursores da instituição de ensino, como Dinarte Mariz, Januário Cicco e Câmara Cascudo. Logo após, ainda durante a cerimônia, acontece o lançamento dos livros Discurso de Câmara Cascudo, Antologia de Pedro Velho e Carta aos escritores