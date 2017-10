UFRN aprova criação do primeiro doutorado profissional

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) aprovou na última terça-feira, 17, a proposta de criação do doutorado profissional em Design, o primeiro da instituição após a modalidade ser instituída pelo Ministério da Educação (MEC) em março deste ano. Até então existia apenas o mestrado profissional, que atualmente possui mais de 700 cursos em andamento no país, sendo 25 na UFRN. O doutorado profissional em Design fará parte do Programa de Pós-Graduação em Design, vinculado ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA).

Também foi aprovada a criação dos doutorados acadêmicos em História e Demografia, vinculados respectivamente ao CCHLA e ao Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET). As propostas seguem para autorização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), da qual depende a consolidação das pós-graduações. No total, a UFRN dispõe atualmente de 41 doutorados e 61 mestrados acadêmicos.

ASCOM – Reitoria/UFRN