UFRN abre inscrições para cursos com Testes de Habilidades Específicas

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do Núcleo Permanente de Concursos (Comperve), recebe até 22 de outubro as inscrições para os cursos de graduação com Teste de Habilidades Específicas (THE). Serão oferecidas 165 vagas, distribuídas entre os cursos de licenciatura em Dança, bacharelado em Música Canto, bacharelado em Música Instrumento, licenciatura em Música e licenciatura em Teatro.

Para se inscrever, o candidato deve ter Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento de identificação e preencher todos os campos do formulário de inscrição, disponível em www.comperve.ufrn.br